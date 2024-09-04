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4 сентября, 23:17

Дрейпер обыграл де Минаура и вышел в полуфинал US Open

Руслан Минаев
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Британец Джек Дрейпер победил австралийца Алекса де Минаура в четвертьфинале US Open — 6:3, 7:5, 6:2.

Матч длился 2 часа 8 минут. Дрейпер за игру реализовал 6 из 20 брейк-пойнтов. Де Минаур — 2 из 7.

22-летний британец впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». За выход в финал «мейджора» в Нью-Йорке он встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джек Дрейпер (Великобритания, 25) — Алекс де Минаур (Австралия, 10) — 6:3, 7:5, 6:2

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
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