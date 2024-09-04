Мухова вышла в полуфинал US Open

Чешская теннисистка Каролина Мухова победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю в четвертьфинале US Open — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 23 минуты. По ходу встречи Мухова несколько раз брала медицинский тайм-аут и уходила в подтрибунное помещение. Хаддад Майя вызывала физиотерапевта на корт во втором сете.

Мухова во второй раз подряд вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.

52-я ракетка мира вышла в полуфинал «мейджора» в Нью-Йорке и встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Джессика Пегула (США).