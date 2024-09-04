Кудерметова не смогла выйти в финал парного турнира на US Open

Россиянка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня не смогли выйти в финал US Open.

Дуэт проиграл Людмиле Киченок из Украины и Елене Остапенко из Латвии со счетом 1:6, 2:6. Матч длился 1 час 6 минут.

Киченок и Остапенко в финале «мейджора» в Нью-Йорке сыграют с победительницами встречи Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 3) — Кристина Младенович/Чжан Шуай (Франция/Китай).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 7) — Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — 6:1, 6:2