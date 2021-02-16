Дмитриева назвала чудом выход Карацева в полуфинал Australian Open

Известный теннисный комментатор Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» победу Аслана Карацева над болгарином Григором Димитровым в матче 1/4 финала Australian Open. Россиянин победил в четырех сетах — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2.

«Это чудо, и мы стали его свидетелями. Первый случай в истории профессионального тенниса, когда игрок из второй сотни, из квалификационного турнира, никогда в жизни не выступавший на турнирах «Большого шлема», но при этом уже сложившийся теннисист, не молодой, подающий надежды, выходит в полуфинал. Он очень мощный игрок, сильный, крепкий, его удары приобретают такую скорость и мощь, что сопернику, если он не будет волноваться, очень сложно. В начале он чуть-чуть нервничал, потому что вся обстановка и ситуация совершенно непривычные для него. В середине второго сета Аслан нашел себя, свою игру. У него мощнейшая подача, удар прикладистый, очень хорошо выбирает моменты для атаки. Сегодня Аслан показал очень хороший теннис», — сказала Дмитриева «СЭ».

Также Дмитриева отметила, что победы Карацева над Шварцманым и Димитровым — победы уже настоящего мастера.

«Он вышел в полуфинал, а там не важно кто будет. Он не играл ни с Джоковичем, ни со Зверевым. Для него все неизвестно, как белый лист бумаги. Пока мы радуемся и этим достижением, что очень хорошо», — добавила Дмитриева.

В полуфинале 27-летний россиянин встретится с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия). Их матч пройдет сегодня, начало — в 12.45 (мск).

(Анастасия Пастернак)