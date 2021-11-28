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Шамиль Тарпищев отреагировал на победу сборной России по теннису в первом матче Кубка Дэвиса

13:43
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Капитан сборной России, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу национальной команды в матче с Эквадором (3:0) на Кубке Дэвиса.

«Качество игры могло быть и лучше. Медведев хорошо сыграл, но корт здесь своеобразный. 1000 метров над уровнем моря, мяч летит быстро. Соперники на неделю больше тренировались здесь, поэтому не очень чисто играл тот же Рублев. Во втором сете у него подсело внимание. Главное, что выиграли 3:0. При любом раскладе с испанцами считаются сеты и геймы, поэтому важно было выиграть все три игры, а пара сложная была. Есть проблемы с адаптацией, но надеюсь, что по восходящей пойдем. Важно проскочить группу и дальше будет два дня для тренировок», — приводит «Чемпионат» слова Тарпищева.

В следующем матче на Кубке Дэвиса сборная России встретится с Испанией. Серия состоится сегодня, 28 ноября, начало — не ранее 18.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/tennis/news-4527211-shamil-tarpischev-otreagiroval-na-pobedu-sbornoj-rossii-v-pervom-matche-kubka-devisa.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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