Тарпищев: «Вторую одиночку с Испанией может сыграть Карацев»

Капитан сборной России на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Испании в Мадриде. Ранее сборная России разгромила Эквадор со счетом 3-0.

За Россию выступают Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской

«С испанцами будет равная игра. Даня Бусте на Олимпиаде проигрывал, но потом громил. По классу игры Медведев, конечно, выше, — цитирует Тарпищева Чемпионат. — Даня набирает, поэтому всё должно быть хорошо. Рублёв посмотрим по восстановлению, отдыха у нас не было по сути. Надо понять его состояние, отсюда будем решать, кто сыграет вторую одиночку. Может сыграть Карацев».