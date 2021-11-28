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Рублев рассказал, как чувствует себя после игры с Эквадором на Кубке Дэвиса

Рублев рассказал о самочувствии перед полуфинальным матчем Кубка Дэвиса
13:19
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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как чувствует себя после игры с Эквадором (3:0).

«Чувствую себя неплохо, это не ново для меня. Обычно мы каждый день играем на большинстве турниров. Иногда приходится играть по два матча каждый день. Это нормально», — сказал Рублев на пресс-конференции.

В воскресенье, 28 ноября, сборная России по теннису проведет матч против команды Испании в финальной стадии Кубка Дэвиса. Начало встречи не ранее 18.00 по московскому времени.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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