В воскресенье, 28 ноября, сборная России по теннису проведет матч против команды Испании в финальной стадии Кубка Дэвиса. Начало встречи не ранее 18.00 по московскому времени.

Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Евгений Донской, Роман Сафиуллин. Капитан команды: Шамиль Тарпищев.

Также в группе А играет сборная Эквадора, которую россияне уже победили со счетом 3:0. Все результаты группы А можно посмотреть по этой ссылке.

Из-за санкции ВАДА сборная России выступит под флагом Федерации тенниса России.

Все матчи турнира в прямом эфире покажет платформа Okko