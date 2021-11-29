Андрей Чесноков: «Рублев и Карацев сыграли на Кубке Дэвиса в паре неожиданно хорошо»

Заслуженный мастер спорта по теннису Андрей Чесноков прокомментировал выступление в парном матче в составе сборной России на Кубке Дэвиса Андрея Рублева и Аслана Карацева.

«Не ожидал, что они так сыграют. Рублев и Карацев практически не играли вместе, - цитирует Чеснокова Газета.Ru. - В этом году отыграли Олимпиаду разве что. Да, Карацев был в миксте в финале на »Ролан Гаррос» и на Олимпиаде. Можно сказать, что он себя в паре хорошо чувствует. Но Рублев в основном играет пару вместе с Хачановым, и я не понимал, чего ждать от такого тандема. Мало быть сильным парным игроком, нужно еще чувствовать спиной своего партнера, взаимопонимание очень важно.

Ребята проиграли первый сет, но потом, как говорится, прибились и стали очень хорошо принимать, чем переломили ход матча. Меня это, честно говоря, немножко удивило. А концовку они просто очень хорошо сыграли. Последний гейм на подаче Лопеса был просто превосходным. Это хороший стресс перед четвертьфиналом. Думаю, испанцы — более сложная и неудобная команда, чем шведы в четвертьфинале».

В 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия сыграет со сборной Швеции.