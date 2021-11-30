Сборная Хорватии обыграла Италию и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
02:10
Сборная Хорватии в четвертьфинале Кубка Дэвиса победила итальянцев.
В парной встрече Никола Мектич и Мате Павич победили Янника Синнера и Фабио Фоньини со счетом 6:3, 6:4. Счет стал 2-1 в пользу хорватов: в первом матче хорват Борно Гойо победил Лоренцо Сонего — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2, а во втором итальянец Янник Синнер оказался сильнее Марина Чилича — 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.
В полуфинале Кубка Дэвиса сборная Хорватии сыграет с победителем матча Сербия — Казахстан.
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