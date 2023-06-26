Теннис
ATP
Статьи
Рейтинг Турниры Новости Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:20

Алькарас опять обошел Джоковича в рейтинге. Почему эта супердуэль пока не цепляет?

Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Теннисисты Карлос Алькарас и Новак Джокович.
Карлос Алькарас (слева) и Новак Джокович.
Фото Global Look Press
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
Бывший теннисист Джон Макинрой.
Джон Макинрой.
Фото Global Look Press
1/3
Карлос и Новак все еще находятся в разных «весовых категориях».

Испанец Карлос Алькарас выиграл в Лондоне свой дебютный титул на траве турнире и вновь стал первой ракеткой мира, обойдя серба Новака Джоковича. Всего же за первые полгода 2023 года лидерство в рейтинге ATP переходило из рук в руки в общей сложности уже шесть раз! Вот только в отличие от прежних золотых времен сражений за лидерства Бьорна Борга и Джона Макинроя, Пита Сампраса и Андре Агасси, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля нынешняя дуэль Джоковича и Алькараса все равно не выглядит яркой и полноценной. Почему же так происходит?

Бывший теннисист Джон Макинрой.
Джон Макинрой.
Фото Global Look Press

Первыми так менялись Борг и Макинрой

Краткая хронология событий. В нынешнем сезоне званием первой ракетки Новак и Карлос, образно выражаясь, играли в пинг-понг. 2023-й в статусе лидера начал Алькарас, но после победы на Открытом чемпионате Австралии Джокович 29 января его обошел. Правда, семь недель спустя 20 марта после титула в Индиан-Уэллсе первым вновь стал испанец. Пусть и на две недели — не защитив очки за победу в Майами, Карлос 2 апреля уступил лидерство Новаку.

Но после неудач серба перед «Ролан Гаррос» вернул 22 мая первую строчку. Впрочем, благодаря титулу на Открытом чемпионате Франции Джокович 12 июня вновь стал лучшим в мире. Однако в отличие от испанца на предшествовавших Уимблдону турнирах играть не стал. Как следствие, Алькарас мог стать первым 26 июня в случае титула на турнире ATP 500 в Лондоне. И он с задачей справился, обыграл в финале австралийца Алекса Де Минаура и возглавил рейтинг с преимуществом над Джоковичем в 80 очков.

Джон Макинрой на&nbsp;Australian Open-1990. «Это было всего одно маленькое слово из четырех букв». Как великий Макинрой нарвался на матч-штраф

Вообще такое сражение за первую строчку «ноздря в ноздрю» явление в мире мужского тенниса совсем нечастое. Впервые нечто подобное происходило в 1980-м и 1981-м, когда менее чем за полтора года швед Борг и американец Макинрой поочередно свергали друг друга с вершины рейтинга. В общей сложности они менялись местами в тот период восемь раз. При этом за противостоянием следил весь теннисный мир, а несколько лет назад про него даже сняли кино.

Борг, как известно, ушел из тенниса молодым, но его место в сражении с Макнироем занял американец Джимми Коннорс. Также личность многогранная и легендарная. А чуть позже Коннорса в сражении с Макинроем сменил чех Иван Лендл. С сентября 1982-го, когда Джимми сместил Макинроя до сентября 1985-го, когда Лендл утвердился на первой строчке на несколько лет, лидер рейтинга менялся в общей сложности 23 раза!

Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Медведев и Циципас справились бы лучше?

С августа 1998-го по сентябрь 1999-го американцы Сампрас и Агасси, австралиец Патрик Рафтер, испанец Карлос Мойя и россиянин Евгений Кафельников менялись на первой строчке за этот период 11 раз. В конце 2000-го — начале 2001-го дуэль за лидерство устраивали россиянин Марат Сафин и бразилец Густаво Куэртен. Но затем наступила эра швейцарца Федерера, испанца Надаля и Джоковича, которые держали первую строчку подолгу. Поэтому за два с лишним десятка лет что-то похожее на нынешние частые рокировки на вершине было только в 2018-м, когда Федерер, Надаль и Джокович за восемь с лишним месяцев семь раз меняли друг друга на первой строчке.

Казалось бы, нынешняя дуэль Алькараса и Джоковича — то, что нужно для мужского тенниса после ухода Федерера и серьезных проблем со здоровьем у Надаля. Вот только рассматривать Карлоса как реального конкурента серба пока не получается. И дело не в результатах, хотя в их недавнем первом матче на «Больших шлемах» — в полуфинале «Ролан Гаррос» — Джокович преподал молодому сопернику урок, заставив проделывать Алькараса гигантский объем работы на корте, что привело к судорогам и поражению испанца.

Дело в том, что Алькарас ведет себя слишком уж скромно, и, можно сказать, вежливо и почтительно. «Конечно, возвращение лидерства перед Уимблдоном даст мне дополнительную мотивацию и уверенность в себе. Но для меня нет большой разницы, буду ли я играть на Уимблдоне в ранге первой или второй ракетки мира», — заявил испанец после титула в Лондоне. А ведь если для Алькараса нет разницы, почему она должна быть для теннисной публики?! Которая, похоже, до сих пор не воспринимает Карлоса как реального соперника для Джоковича.

Новак Джокович. «Он умный, а вокруг идиоты, или ему не хватает денег?» За что ненавидят Джоковича?

Чтобы появился драйв, чтобы люди следили за этой дуэлью, надо проявлять себя не только на корте, но и за его пределами. Быть более амбициозным. В идеале, «плохим парнем», который не брезгует треш-током и готов, образно выражаясь, отправить Новака на теннисную пенсию. По крайней мере, на словах. К тому же вокруг Алькараса нет ореола скандальности. В отличие от россиянина Даниила Медведева, Александра Зверева из Германии, Стефаноса Циципаса из Греции и особенно австралийца Ника Кирьоса (пусть тот никогда не претендовал на лидерство). Они ярки, эмоциональны, не чужды каким-то нервным срывам — в роли главных соперников с точки зрения зрительского интереса Джоковича они выглядели бы более органично, привлекая еще больше внимания к мужскому теннису.

Мало того, даже ровесник Алькараса датчанин Хольгер Руне вне корта явно ярче нынешней первой ракетки мира. Понятно, что самому Алькарасу и его тренеру Хуану-Карлосу Ферреро сейчас хочется сконцентрироваться на теннисе, но при этом до Джоковича, который помимо суперигры на корте еще и идет против системы (как с прививкой от ковида) испанскому теннисисту в плане харизмы очень далеко.

Рейтинг ATP от 26 июня
1. Карлос Алькарас (Испания) — 7675. 2. Новак Джокович (Сербия) — 7595. 3. Даниил Медведев (Россия) — 5890. 4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4960. 5. Стефанос Циципас (Греция) — 4670. 6. Хольгер Руне (Дания) — 4510. 7. Андрей Рублев (Россия) — 4255. 8. Янник Синнер (Италия) — 3345. 8. Тэйлор Фритц (США) — 3310. 10. Фрэнсис Тиафо (США) — 3085...
11. Карен Хачанов (Россия) — 3035... 47. Аслан Карацев (Россия) — 888... 94. Роман Сафиуллин (Россия) — 631. 97. Александр Шевченко (Россия) — 623...

Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Стефанос Циципас
0
Читайте также
Российский хоккеист-революционер изменил НХЛ. Радужные джерси на разминках теперь под запретом
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов
Глава МО Украины Резников предсказал сильные перемены в конфликте с Россией
В Болгарии взорвался склад с боеприпасами поставлявшего оружие Украине бизнесмена
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Алькарас вернулся на первое место в рейтинге ATP, Медведев остался на третьей строчке
Рублев проиграл Бублику. Уроженец Санкт-Петербурга провел супертурнир в Галле
Трава теряет статус самого быстрого покрытия в теннисе. Как будет на Уимблдоне?
Кафельников: «Не надо драматизировать ситуацию вокруг Медведева»
Медведев обиделся на траву. Россиянин вылетел от неудобного соперника в Галле
Баутиста Агут: «Чтобы победить Медведева на этом корте, нужно было играть очень хорошо»
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Маррей: «У меня есть мысли, когда я хотел бы завершить карьеру, и это не Уимблдон-2023»
Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов
Трава теряет статус самого быстрого покрытия в теннисе. Как будет на Уимблдоне?
Тарпищев считает, что Хачанов из-за травмы пропустит Открытый чемпионат США
Хачанов: «Из-за частичного перелома кости крестца я не могу принять участие в Уимблдоне»
Стала известна причина снятия Хачанова с Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Был бы рад закончить сезон в топ-8». Большое интервью Хачанова
Новости
RSS RSS
Все новости