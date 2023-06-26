Алькарас опять обошел Джоковича в рейтинге. Почему эта супердуэль пока не цепляет?

Карлос и Новак все еще находятся в разных «весовых категориях».

Испанец Карлос Алькарас выиграл в Лондоне свой дебютный титул на траве турнире и вновь стал первой ракеткой мира, обойдя серба Новака Джоковича. Всего же за первые полгода 2023 года лидерство в рейтинге ATP переходило из рук в руки в общей сложности уже шесть раз! Вот только в отличие от прежних золотых времен сражений за лидерства Бьорна Борга и Джона Макинроя, Пита Сампраса и Андре Агасси, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля нынешняя дуэль Джоковича и Алькараса все равно не выглядит яркой и полноценной. Почему же так происходит?

Джон Макинрой. Фото Global Look Press

Первыми так менялись Борг и Макинрой

Краткая хронология событий. В нынешнем сезоне званием первой ракетки Новак и Карлос, образно выражаясь, играли в пинг-понг. 2023-й в статусе лидера начал Алькарас, но после победы на Открытом чемпионате Австралии Джокович 29 января его обошел. Правда, семь недель спустя 20 марта после титула в Индиан-Уэллсе первым вновь стал испанец. Пусть и на две недели — не защитив очки за победу в Майами, Карлос 2 апреля уступил лидерство Новаку.

Но после неудач серба перед «Ролан Гаррос» вернул 22 мая первую строчку. Впрочем, благодаря титулу на Открытом чемпионате Франции Джокович 12 июня вновь стал лучшим в мире. Однако в отличие от испанца на предшествовавших Уимблдону турнирах играть не стал. Как следствие, Алькарас мог стать первым 26 июня в случае титула на турнире ATP 500 в Лондоне. И он с задачей справился, обыграл в финале австралийца Алекса Де Минаура и возглавил рейтинг с преимуществом над Джоковичем в 80 очков.

Вообще такое сражение за первую строчку «ноздря в ноздрю» явление в мире мужского тенниса совсем нечастое. Впервые нечто подобное происходило в 1980-м и 1981-м, когда менее чем за полтора года швед Борг и американец Макинрой поочередно свергали друг друга с вершины рейтинга. В общей сложности они менялись местами в тот период восемь раз. При этом за противостоянием следил весь теннисный мир, а несколько лет назад про него даже сняли кино.

Борг, как известно, ушел из тенниса молодым, но его место в сражении с Макнироем занял американец Джимми Коннорс. Также личность многогранная и легендарная. А чуть позже Коннорса в сражении с Макинроем сменил чех Иван Лендл. С сентября 1982-го, когда Джимми сместил Макинроя до сентября 1985-го, когда Лендл утвердился на первой строчке на несколько лет, лидер рейтинга менялся в общей сложности 23 раза!

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Медведев и Циципас справились бы лучше?

С августа 1998-го по сентябрь 1999-го американцы Сампрас и Агасси, австралиец Патрик Рафтер, испанец Карлос Мойя и россиянин Евгений Кафельников менялись на первой строчке за этот период 11 раз. В конце 2000-го — начале 2001-го дуэль за лидерство устраивали россиянин Марат Сафин и бразилец Густаво Куэртен. Но затем наступила эра швейцарца Федерера, испанца Надаля и Джоковича, которые держали первую строчку подолгу. Поэтому за два с лишним десятка лет что-то похожее на нынешние частые рокировки на вершине было только в 2018-м, когда Федерер, Надаль и Джокович за восемь с лишним месяцев семь раз меняли друг друга на первой строчке.

Казалось бы, нынешняя дуэль Алькараса и Джоковича — то, что нужно для мужского тенниса после ухода Федерера и серьезных проблем со здоровьем у Надаля. Вот только рассматривать Карлоса как реального конкурента серба пока не получается. И дело не в результатах, хотя в их недавнем первом матче на «Больших шлемах» — в полуфинале «Ролан Гаррос» — Джокович преподал молодому сопернику урок, заставив проделывать Алькараса гигантский объем работы на корте, что привело к судорогам и поражению испанца.

Дело в том, что Алькарас ведет себя слишком уж скромно, и, можно сказать, вежливо и почтительно. «Конечно, возвращение лидерства перед Уимблдоном даст мне дополнительную мотивацию и уверенность в себе. Но для меня нет большой разницы, буду ли я играть на Уимблдоне в ранге первой или второй ракетки мира», — заявил испанец после титула в Лондоне. А ведь если для Алькараса нет разницы, почему она должна быть для теннисной публики?! Которая, похоже, до сих пор не воспринимает Карлоса как реального соперника для Джоковича.

Чтобы появился драйв, чтобы люди следили за этой дуэлью, надо проявлять себя не только на корте, но и за его пределами. Быть более амбициозным. В идеале, «плохим парнем», который не брезгует треш-током и готов, образно выражаясь, отправить Новака на теннисную пенсию. По крайней мере, на словах. К тому же вокруг Алькараса нет ореола скандальности. В отличие от россиянина Даниила Медведева, Александра Зверева из Германии, Стефаноса Циципаса из Греции и особенно австралийца Ника Кирьоса (пусть тот никогда не претендовал на лидерство). Они ярки, эмоциональны, не чужды каким-то нервным срывам — в роли главных соперников с точки зрения зрительского интереса Джоковича они выглядели бы более органично, привлекая еще больше внимания к мужскому теннису.

Мало того, даже ровесник Алькараса датчанин Хольгер Руне вне корта явно ярче нынешней первой ракетки мира. Понятно, что самому Алькарасу и его тренеру Хуану-Карлосу Ферреро сейчас хочется сконцентрироваться на теннисе, но при этом до Джоковича, который помимо суперигры на корте еще и идет против системы (как с прививкой от ковида) испанскому теннисисту в плане харизмы очень далеко.

Рейтинг ATP от 26 июня

1. Карлос Алькарас (Испания) — 7675. 2. Новак Джокович (Сербия) — 7595. 3. Даниил Медведев (Россия) — 5890. 4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4960. 5. Стефанос Циципас (Греция) — 4670. 6. Хольгер Руне (Дания) — 4510. 7. Андрей Рублев (Россия) — 4255. 8. Янник Синнер (Италия) — 3345. 8. Тэйлор Фритц (США) — 3310. 10. Фрэнсис Тиафо (США) — 3085...

11. Карен Хачанов (Россия) — 3035... 47. Аслан Карацев (Россия) — 888... 94. Роман Сафиуллин (Россия) — 631. 97. Александр Шевченко (Россия) — 623...