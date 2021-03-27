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Зверев проиграл во втором круге турнира в Майаме

06:09
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Немец Александр Зверев проиграл во втором круге турнира ATP в Майами финну Эмилю Руусувуори.

В других встречах казах Александр Бублик обыграл серба Ласло Джере, американец Фрэнсис Тиафо выиграл у британца Дэниэла Эванса.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Александр Зверев (Германия, 3) — 1:6, 6:3, 6:1

Александр Бублик (Казахстан, 32) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4

Фрэнсис Тиафо (США) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 19) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3

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