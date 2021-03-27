Зверев проиграл во втором круге турнира в Майаме
06:09
Немец Александр Зверев проиграл во втором круге турнира ATP в Майами финну Эмилю Руусувуори.
В других встречах казах Александр Бублик обыграл серба Ласло Джере, американец Фрэнсис Тиафо выиграл у британца Дэниэла Эванса.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Александр Зверев (Германия, 3) — 1:6, 6:3, 6:1
Александр Бублик (Казахстан, 32) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:4
Фрэнсис Тиафо (США) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 19) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3
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