Джокович поддержал флешмоб в защиту Вашека Поспишила

Первая ракетка мира серб Новак Джокович присоединился к другим теннисистам и поддержал флешмоб в защиту канадца Вашека Поспишила.

Ранее флешмоб в Twitter под хэштегом #playersvoice уже поддержали Джон Иснер, Стив Джонсон, Иво Карлович, Милош Раонич, Раджив Рам, Райан Харрисон и Теннис Сандгрен.

«Я сейчас не в Майами. Однако Вашек Поспишил — мой хороший друг, и я искренне ему сочувствую. Он — очень честный человек и заботится о благополучии других теннисистов. Я надеюсь, что все осознают, насколько важно быть едиными в такой момент», — написал Джокович в Twitter.

Напомним, во время встречи между игроками тура и президентом ATP Андреа Гауденци Поспишил расплакался, так как получил в свой адрес резкие высказывания со стороны руководства ATP.

Организация в жесткой форме раскритиковала инициативу Поспишила и Джоковича организовать новую Ассоциацию профессиональных игроков в теннис.

Во время матча на турнире в Майами против американца Маккензи Макдональда Поспишил разбил ракетку, выбил мяч за пределы корта и накричал на судью. В перерыве между сетами он стал ругаться в адрес главы ATP Гауденци.