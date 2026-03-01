Черундоло проиграл Ханфманну в полуфинале турнира в Сантьяго
Немецкий теннисист Янник Ханфманн победил аргентинца Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Сантьяго — 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. 34-летний Ханфманн (81-й номер мирового рейтинга) не сделал эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал 2 из 3 брейк-поинтов. На счету его 27-летнего соперника (19-я ракетка мира) 5 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта (из 2).
В финале Ханфманн сыграет с победителем пары Себастьян Баэс (Аргентина, 3) — Лучано Дардери (Италия, 2).
Сантьяго (Чили)
Турнир ATP BCI Seguros Chile Open
Призовой фонд 700 045 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Ханфманн (Германия) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 1) — 6:3, 6:4
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