Дардери победил Баэса и вышел в финал турнира в Сантьяго

Итальянский теннисист Лучано Дардери победил аргентинца Себастьяна Баэса в полуфинале турнира в Сантьяго — 6:4, 6:3.

24-летний Дардери (21-й номер мирового рейтинга) сделал 2 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-поинтов. На счету его 25-летнего соперника (52-я ракетка мира) 0 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 из 6 реализованных брейк-поинта.

Соперником Дардери по финалу станет немец Янник Ханфманн.

Сантьяго (Чили)

Турнир ATP BCI Seguros Chile Open

Призовой фонд 700 045 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Лучано Дардери (Италия, 2) — Себастьян Баэс (Аргентина, 3) — 6:4, 6:3

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