Медведев поднялся на третье место в чемпионской гонке ATP после титула в Дубае

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на 12 позиций в чемпионской гонке ATP после завоевания титула на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

28 февраля 30-летний россиянин стал чемпионом турнира после снятия с решающего матча нидерландца Таллона Грикспура из-за травмы.

В этом сезоне Медведев набрал 1000 очков. Больше него на данный момент в 2026 году баллов имеют оба финалиста Australian Open — 2026 — испанец Карлос Алькарас (2500) и серб Новак Джокович (1300).

30-летний Медведев завоевал 23-й титул в карьере и второй в сезоне-2026. В январе россиянин одержал победу в Брисбене (Австралия).