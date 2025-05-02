Синнер сравнил теннис с игрой в покер

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер считает, что теннис похож на игру в покер.

«Играть в теннис — это как играть в покер. Когда ты видишь, что соперник испытывает трудности, это придает тебе уверенности и смелости. Бывают моменты, когда я не чувствую своей игры, нервничаю, поскольку хочу показать, на что способен. Не всегда все получается идеально. В конечном счете это игра, и в нее нужно играть. Если лупить по мячу со всей силы или ломать ракетки, это не сработает», — приводит Rai Uno слова спортсмена.

23-летний Синнер является победителем трех турниров «Большого шлема». Всего на его счету 19 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.

В настоящее время итальянец отбывает трехмесячную дисквалификацию в связи с нарушением антидопинговых правил весной 2024 года. Срок отстранения завершится 4 мая. Ему официально разрешено тренироваться с 13 апреля.