2 мая, 16:20

Рууд — о графике ATP тура: «Ты должен появляться на турнирах, тебя к этому принуждают»

Сергей Ярошенко

15-я ракетка мира Каспер Рууд прокомментировал плотность календаря в АТР туре.

«Когда ты видишь, как все остальные играют каждую неделю или проводят полноценный сезон, это как будто подталкивает тебя поступать так же. Конечно, бывают дни и моменты, когда я хотел бы, чтобы сезон был немного короче, чтобы у нас было больше времени по-настоящему отдохнуть и не думать о теннисе подольше, но у нас этого нет. Расписание такое, какое есть. Если ты заканчиваешь год в топ-30 мирового рейтинга, то в следующем сезоне, насколько я подсчитал, у тебя обязательных к участию 28 или 29 недель. Ты должен появляться на этих турнирах, тебя к этому принуждают», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Ранее 26-летний норвежец обыграл в четвертьфинале турнира в Мадриде россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:5. В полуфинале он встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

