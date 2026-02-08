Медведев сыграет с Умбером в первом круге турнира в Роттердаме, Хачанов — с де Йонгом

Французский теннисист Уго Умбер по итогам жеребьевки стал первым соперником россиянина Даниила Медведева на турнире в Роттердаме.

Умбер ведет в личных встречах против Медведева со счетом 3-1. Последний раз они играли между собой в полуфинале «пятисотника» в Дубае в марте 2024 года — тогда победу одержал француз.

Еще один российский теннисист Карен Хачанов на старте турнира в Роттердаме встретится с Йеспером де Йонгом из Нидерландов. Также участие в соревновании примет представитель Казахстана Александр Бублик, который в первом круге сыграет против поляка Хуберта Хуркача.

Турнир пройдет с 9 по 15 февраля. В 2025 году его победителем стал испанец Карлос Алькарас.