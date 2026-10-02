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Анастасия Потапова — Синья Краус: результат матча 2 круга турнира в Пекине 2 октября 2026

Потапова снялась с матча против Краус во втором круге турнира в Пекине

Руслан Минаев

Представляющая Австрию Анастасия Потапова не смогла доиграть матч второго круга турнира в Пекине против австрийки Синьи Краус.

Матч завершился со счетом 4:1 в пользу Краус. Игра продлилась 22 минуты, после чего 25-я ракетка мира Потапова приняла решение сняться.

Краус, занимающая 95-е место в рейтинге WTA реализовала 2 из 2 брейк-пойнтов.

24-летняя теннисистка вышла в третий круг и встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Майя Хвалиньска (Польша).

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Анастасия Потапова
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