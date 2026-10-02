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Джанис Тьен — Диана Шнайдер: результат матча 2 круга турнира в Пекине 2 октября 2026

Шнайдер с «баранкой» победила Тьен во втором круге турнира в Пекине

Руслан Минаев

Россиянка Диана Шнайдер победила Джанис Тьен из Индонезии во втором круге турнира в Пекине — 6:0, 6:4. Матч длился 1 час 17 минут.

14-я ракетка мира сделала за игру 2 эйса и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У 49-й ракетки мира Тьен — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Шнайдер в третьем круге встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия) — Александра Соснович (Белоруссия).

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Теннис
Диана Шнайдер
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