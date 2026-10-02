Джокович пробился в четвертьфинал турнира в Пекине
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ в матче второго круга турнира в Пекине — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 52 минуты.
В четвертьфинале турнира Джокович встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия, 1) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC).
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 4 089 385 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 6) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2
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