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Бу Юньчаокэтэ — Новак Джокович: счет и результат матча 2 круга турнира в Пекине 2 октября 2026

Джокович пробился в четвертьфинал турнира в Пекине

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ в матче второго круга турнира в Пекине — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 52 минуты.

В четвертьфинале турнира Джокович встретится с победителем пары Александр Зверев (Германия, 1) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC).

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 4 089 385 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 6) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:2

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Теннис
Новак Джокович
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