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Юань Юэ — Мирра Андреева: во сколько начало матча турнира в Пекине, где смотреть трансляцию 2 октября 2026

Юань Юэ — Мирра Андреева: во сколько начало матча турнира в Пекине, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Китаянка Юань Юэ и россиянка Мирра Андреева сыграют во втором круге турнира в Пекине в пятницу, 2 октября. Начало — после 06.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте», на платформе «VK Видео», а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по платной подписке).

Юань Юэ — Мирра Андреева: трансляция матча турнира в Пекине в прямом эфире (видео онлайн)

28-летняя Юэ — 135-я ракетка мира. 19-летняя Андреева занимает 5-е место в рейтинге WTA.

Турнир серии WTA 1000 в Пекине (Китай) пройдет на хардовых кортах Национального теннисного центра с 30 сентября по 11 октября.

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Теннис
Мирра Андреева
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