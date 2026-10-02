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Медведев — о возможной отмене пятисетового формата на Больших шлемах: «Это лишит турниры исторической ценности»

Алексей Михайлов

Шестая ракетка мира Даниил Медведев поделился мнением о возможной отмене пятисетового формата на турнирах Большого шлема.

«Думаю, это, без сомнения, лишит турниры Большого шлема их исторической ценности. Но я всегда говорил, что предпочитаю играть из трех сетов. Так что, если спросят меня, я бы выбрал трехсетовый формат. Хотя играть из пяти сетов мне тоже вполне нормально — я адаптируюсь к любому решению», — приводит слова Медведева Punto de Break.

При этом российский теннисист подчеркнул, что его устроит любой сценарий — будь то переход на трехсетовый формат до четвертьфинала или на весь турнир, либо сохранение текущего формата. Возвращаться к пятисетовым матчам на турнирах ATP 1000, по его мнению, не нужно.

«Я просто игрок. Мое дело — играть. Я всегда буду стараться выкладываться на максимум, независимо от того, сколько сетов предстоит сыграть», — добавил Медведев.

2 октября Медведев вышел во второй круг турнира ATP 500 в Пекине, обыграв испанца Пабло Карреньо-Бусту — 6:4, 6:2.

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Теннис
Даниил Медведев
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