14 июня 2025, 18:30

Зверев — о победе над Шелтоном: «Я счастлив и с нетерпением жду финала»

Алина Савинова

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал выход в финал турнира в Штутгарте.

В полуфинальном матче третья ракетка мира обыграл американца Бена Шелтона со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (7:1).

«Я очень рад оказаться в финале. Это мой первый финал на травяном корте с 2017 года. Прошло уже восемь лет. На самом деле мне очень нравится играть на этом покрытии. Я счастлив и с нетерпением жду финального матча», — приводит пресс-служба АТР слова Зверева.

За титул в Штутгарте 28-летний спортсмен поборется с американцем Тэйлором Фритцем.

