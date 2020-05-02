Михаил Южный: «Лучше возобновить теннис без зрителей, чем не играть вообще»

Российский теннисист, бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный прокомментировал возможность возвращения тенниса после пандемии коронавируса при пустых трибунах.

— Когда все вернется — не от нас зависит, сейчас никто не может предсказать, когда и где это будет возможно, — сказал Южный. — Пока одни вопросы у всех. Для тенниса ситуация усложняется путешествиями, какая-то страна может уже снять карантин, а какая-то нет. Какая-то может не выпускать и не принимать людей. А все должны быть в равных условиях. Но с другой стороны, теннис — это вид спорта, где спортсмены находятся на достаточном удалении друг от друга, это упрощает ситуацию. Мы хотя бы можем тренироваться, это уже хорошо. Да и играть тоже. Любой спорт без болельщиков — это другое восприятие, другие ощущения. Но лучше играть, чем не играть. С матчей без зрителей можно начать. И рано или поздно мы вернемся к игре с болельщиками. Вернемся к нормальной жизни. (Михаил Потапов)