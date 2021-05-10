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Медведев прокомментировал поражение на турнире ATP в Мадриде

08:13
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о турнире ATP в Мадриде, в котором проиграл в третьем круге.

«В целом я недоволен результатом, но я играл против двух классных теннисистов, которые хорошо выступают на грунте. Давидович в Монте-Карло обыграл Берреттини, который в Мадриде дошел до финала. Гарин против Маттео выиграл первый сет и вел с брейком во втором. Так что я провел два отличных матча и один смог выиграть. Это добавляет уверенности.

На грунте я никогда не буду таким, как испанцы, которые с детства знают: «Так, тут я забегу под форхенд, закручу, сыграю высоко над сеткой, сделаю так, чтобы мяч повыше отскочил».

Мне нужно брать мои удары, которые работают на харде, и немного адаптировать их под грунт. Физически тоже нужно прибавлять, и следующие матчи мне помогут. Важнее всего адаптироваться», - приводит слова Медведева Atptour.com.

6 мая Медведев проиграл чилийцу Кристиану Гарину в матче третьего круга турнира ATP в Мадриде — 6:4, 6:7 (2:7), 1:6.

Россиянин примет участие в «Мастерсе» в Риме, который пройдет с 9 по 16 мая.

Дополнительная информация:

https://www.atptour.com/en/news/medvedev-rome-2021-preview

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