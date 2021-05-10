Медведев вернулся на второе место в обновленном рейтинге ATP

Сегодня, 10 мая, на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) появился обновленный рейтинг.

Российский теннисист Даниил Медведев, который смог дойти до третьего круга турнира в Мадриде, поднялся на второе место в рейтинге (9 780). Он сместил испанского теннисиста Рафаэля Надаля на третье место (9 630).

Лидер рейтинга серб Новак Джокович (11 463).

Российский теннисист Андрей Рублев на 7-й позиции. Карен Хачанов потерял одну позицию в рейтинге и теперь находится на 24-м месте, Аслан Карацев остался на 27-м.

Рейтинг АТР от 10 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11 463 очка,

2 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9 780,

3 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9 630,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 8 365,

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) - 7 610,

6 (6). Александр Зверев (Германия) - 6 945,

7 (7). Андрей Рублев (Россия) - 6 000,

8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) - 5 785,

9 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 4 048,

10 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3 765...

24 (23). Карен Хачанов (Россия) - 2 280...

27 (27). Аслан Карацев (Россия) - 2 167.