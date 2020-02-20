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Марсело Риос: «Агасси ел допинг, а все его покрывали!»

17:13
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Экс-первая ракетка мира, чилиец Марсело Риос поделился мнением об американце Андре Агасси. Он является победителем восьми турниров серии «Большого шлема» и олимпийским чемпионом.

— Они поймали Агасси на допинге четыре раза, но Тур всегда прикрывал его, — цитирует южноамериканца Le Tercera. — Руководство боялось, что без Андре весь теннис загнется. В итоге Агасси ел допинг, а все его покрывали! Это дерьмо!

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