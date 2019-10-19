Марат Сафин: «Волков помогал другим людям, но не справился со своими проблемами»

Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира Марат Сафин прокомментировал смерть экс-коллеги и тренера Александра Волкова. Полуфиналист US-Open-1993 умер 19 октября в возрасте 52 лет.

— Для меня Саша — больше, чем коллега. Он в какой-то момент стал помогать мне в теннисе. Благодаря нему я выиграл US Open, стал первым в мире. Мы дружили. Он был для меня если не идолом, то игроком, за которым я всегда следил, мне очень нравился его теннис. Он был жизнерадостный и остроумный, с большим сердцем. Но этих качеств, к сожалению, иногда недостаточно, чтобы ходить по этой земле. Он не смог себя перебороть в некоторых вещах. Слишком добрым и отзывчивым быть тоже не очень хорошо, потому что жизнь может завести не в те ситуации. Есть такая шутка: психолог, который лечит от депрессии, сам умер от депрессии. Вот что-то из этой серии случилось. Он помогал людям выбираться из разных состояний, но к сожалению, не справился со своими некоторыми вопросами.

Грустно представлять, что мы больше его не увидим. Но к счастью, мы понимаем, что умерло только тело, а душа его живет. Может, он переродится в другом теле, и сможет пройти этот путь. Принесет много радости другим людям. Я верю, что он родится в другом теле, и надеюсь, что распознаю его в другом человеке, — сказал Сафин. (Михаил Потапов)