Соболенко: «Мне понадобится время, чтобы восстановиться после этого матча с Андреевой»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от россиянки Мирры Андреевой (4:6, 0:6) в матче Итогового турнира WTA.

«Почему изменился ход матча? Хороший вопрос. Мирра определенно показала отличный теннис. Что я могу сказать сейчас? Браво. Хорошо хотя бы то, что у меня все еще есть шанс выйти из группы. Мне понадобится время, чтобы восстановиться после этого матча. Я даже не знаю, сколько геймов подряд проиграла», — приводит официальный сайт WTA слова Соболенко.

Андреева выиграла 2 из 2 матчей в группе 2 и занимает 1-е место. Соболенко идет на второй строчке — 1 победа 2 в матчах.