Надаль обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл японца Кеи Нисикори в матче третьего круга турнира ATP в Барселоне (Испания) — 6:0, 2:6, 6:2.

В четвертьфинале Надаль встретится с британцем Кэмероном Норри, который прошел бельгийца Давида Гоффена.

В параллельной встрече аргентинец Диего Шварцман победил француза Корантена Муте. В четвертьфинале Шварцман сыграет с победителем пары Бернабе Сапата Миральес — Пабло Карреньо Буста.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Кеи Нишикори (Япония) — 6:0, 2:6, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания) — Давид Гоффен (Бельгия, 8) — 6:0, 3:5 отказ 2-го игрока

Диего Шварцман (Аргентина, 4) — Корантен Муте (Франция) — 6:4, 6:2