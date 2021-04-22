Надаль обыграл Нисикори и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл японца Кеи Нисикори в матче третьего круга турнира ATP в Барселоне (Испания) — 6:0, 2:6, 6:2.
В четвертьфинале Надаль встретится с британцем Кэмероном Норри, который прошел бельгийца Давида Гоффена.
В параллельной встрече аргентинец Диего Шварцман победил француза Корантена Муте. В четвертьфинале Шварцман сыграет с победителем пары Бернабе Сапата Миральес — Пабло Карреньо Буста.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 1 565 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 1) — Кеи Нишикори (Япония) — 6:0, 2:6, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания) — Давид Гоффен (Бельгия, 8) — 6:0, 3:5 отказ 2-го игрока
Диего Шварцман (Аргентина, 4) — Корантен Муте (Франция) — 6:4, 6:2
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