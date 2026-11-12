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Ольховский — о победе Андреевой: «Соболенко в конце матча нервничала, бегала к сетке, но ей это успеха не принесло»

Алексей Михайлов

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал ТАСС игру россиянки Мирры Андреевой в матче второго тура группового этапа Итогового турнира WTA против Арины Соболенко из Белоруссии.

19-летняя спортсменка обыграла вторую ракетку мира со счетом 6:4, 6:0.

«Я понимал, что у Андреевой будут шансы на победу, но я не думал, что со счета 1:4 она выиграет 11 геймов подряд. Я хочу отметить огромную заслугу Мирры, так как после не лучшего начала она стала играть очень цепко и сконцентрированно, и в этом заключается ее ключ к успеху. Мирра здорово играла, здорово двигалась, Соболенко в конце матча нервничала, бегала к сетке, но ей это успеха не принесло», — сказал Ольховский.

Андреева стала первой россиянкой за десять лет, вышедшей из группы на Итоговом турнире WTA.

Соревнования проходят в Индиан-Уэллсе (США) и завершатся 15 ноября.

Источник: ТАСС
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Теннис
Андрей Ольховский
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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