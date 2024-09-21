Чилич вышел в четвертьфинал турнира в Ханчжоу
Хорват Марин Чилич победил японца Есихито Нисиоку во втором круге турнира в Ханчжоу — 6:4, 6:1.
Матч длился 1 час 10 минут.
Чилич, занимающий 777-е место в рейтинге ATP, вышел в четвертьфинал турнира и встретится с победителем матча Хольгер Руне (Дания) — Ясутака Утияма (Япония).
Ханчжоу (Китай)
Турнир ATP Hangzhou Open
Призовой фонд 1 000 630 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Марин Чилич (Хорватия, WC) — Есихито Нисиока (Япония, 8) — 6:4, 6:1
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