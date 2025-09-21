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Даниил Медведев — У Ибин: трансляция матча турнира ATP в Ханчжоу

Даниил Медведев сыграет с У Ибином в четвертьфинале турнира в Ханчжоу 21 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет с китайцем У Ибином в четвертьфинале турнира в Ханчжоу в воскресенье, 21 сентября. Начало — не ранее 12.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Медведев — Ибин можно на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте».

Во втором круге китайского турнира россиянин уверенно победил Нишеша Басаваредди в двух сетах — 6:2, 6:3. В 1/8 финала китайский теннисист обыграл Себастьяна Корду со счетом 4:6, 6:1, 6:4.

29-летний Медведев — 18-я ракетка мира. 25-летний Ибин занимает 196-е место в рейтинге ATP.

Турнир серии ATP-250 в Ханчжоу (Китай) пройдет с 17 по 23 сентября.

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Теннис
Даниил Медведев
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