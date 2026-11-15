Теннисистка Калинская объявила о помолвке

Российская теннисистка Анна Калинская сообщила, что выходит замуж.

27-летняя спортсменка и ее избранник — предприниматель Томас Феррари — опубликовали в соцсетях совместное фото. На снимке у Калинской помолвочное кольцо.

«Не могу дождаться нашей следующей главы», — написала теннисистка.

Как сообщали СМИ, Калинская и Феррари встречалась в 2021 году, а в 2025-м пара возобновила отношения.

Калинская занимает 26-е место в мировом рейтинге. За карьеру она завоевала четыре титула WTA в парном разряде. Ее лучший результат на турнирах «Большого шлема» как в одиночном, так и парном разряде — выход в четвертьфинал.