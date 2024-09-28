Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 06:56

Ольховский: «Ничего страшного в том, что первый матч Рублева в Пекине получился такой нестабильный»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче первого круга турнира АТР в Пекине — 6:0, 4:6, 6:4.

«Андрей победил, прибился к покрытию. Своеобразные условия на турнире в Пекине, по-моему, там достаточно влажно и душно. Нужно к этому привыкнуть. Поэтому ничего страшного в том, что первый матч получился такой нестабильный», — цитирует «РБ Спорт» Ольховского.

Во втором круге Рублев сыграет с Алехандро Давидович-Фокиной из Испании.

Источник: «РБ Спорт»
Теннис
Андрей Ольховский
Андрей Рублев
Читайте также
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Бывший одноклубник Криштиану Роналду снялся в порно
Российские бодибилдеры выиграли золото чемпионата мира с флагом РФ
Вице-премьер РФ Чернышенко рассказал о преобразованиях спорта в России
Минимум 42 человека погибли в США из-за урагана «Хелен»
Глава МИД КНР назвал отношение США к Китаю двуличным
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости