Ольховский: «Ничего страшного в том, что первый матч Рублева в Пекине получился такой нестабильный»

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Андрея Рублева над испанцем Пабло Карреньо-Бустой в матче первого круга турнира АТР в Пекине — 6:0, 4:6, 6:4.

«Андрей победил, прибился к покрытию. Своеобразные условия на турнире в Пекине, по-моему, там достаточно влажно и душно. Нужно к этому привыкнуть. Поэтому ничего страшного в том, что первый матч получился такой нестабильный», — цитирует «РБ Спорт» Ольховского.

Во втором круге Рублев сыграет с Алехандро Давидович-Фокиной из Испании.