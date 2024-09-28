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Роман Сафиуллин — Янник Синнер: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Сафиуллин сыграет с Синнером на турнире в Пекине
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с итальянцем Янником Синнером во втором круге турнира категории ATP 500 в Пекине в субботу, 28 сентября. Начало — ориентировочно в 10.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Сафиуллин — Синнер с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

23-летний Синнер является первой ракеткой мира и действующим победителем турнира в Пекине. 27-летний Сафиуллин занимает 69-е место в мировом рейтинге.

Роман Сафиуллин
Янник Синнер
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