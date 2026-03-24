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24 марта, 03:57

Зверев нанес поражение Чиличу и вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Павел Лопатко

Немецкий теннисист Александр Зверев победил хорвата Марина Чилича в матче третьего круга турнира в Майами — 6:2, 5:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 38 минут. 28-летний Зверев (4-й номер мирового рейтинга) выполнил 19 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-поинтов. На счету его 37-летнего соперника (49-я ракетка мира) 13 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт (из 3).

В 1/8 финала Зверев сыграет с французом Кантеном Алисом.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 3) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:2, 5:7, 6:4

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Александр Зверев (теннис)
Марин Чилич
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