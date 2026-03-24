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24 марта, 03:51

Синнер обыграл Муте в третьем круге турнира в Майами

Павел Лопатко

Итальянский теннисист Янник Синнер победил француза Корантена Муте в третьем круге турнира в Майами — 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. 24-летний Синнер (2-й номер мирового рейтинга) выполнил 7 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету его 26-летнего соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 1).

Следующим соперником Синнера станет американец Алекс Микельсен.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Корантен Муте (Франция, 30) — 6:1, 6:4

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Янник Синнер
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