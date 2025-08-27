Жена пропавшего на Босфоре россиянина Свечникова улетела в Россию
Родственница супруги пропавшего после заплыва через Босфор в Турции россиянина Николая Свечникова Алена Караман рассказала, что девушка улетела в Россию.
«Да», — ответила девушка ТАСС на вопрос, улетела ли супруга пловца в Россию.
В воскресенье, 24 августа, в Стамбуле состоялся заплыв в Босфоре, организованный Олимпийским комитетом Турции. Свечников стал единственным среди 3000 участников, кто не добрался до финиша. В настоящее время ведутся его поиски.
29-летний Свечников — мастер спорта по плаванию, основатель своей школы в Москве. В 2019 году Николай стал чемпионом на открытой воде в соревнованиях «Кубок чемпионов».
Источник: ТАСС
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