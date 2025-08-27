Новости
Статьи Олимпиада
Уведомления
Главная
Плавание

27 августа 2025, 01:07

Жена пропавшего на Босфоре россиянина Свечникова улетела в Россию

Евгений Козинов
Корреспондент

Родственница супруги пропавшего после заплыва через Босфор в Турции россиянина Николая Свечникова Алена Караман рассказала, что девушка улетела в Россию.

«Да», — ответила девушка ТАСС на вопрос, улетела ли супруга пловца в Россию.

В воскресенье, 24 августа, в Стамбуле состоялся заплыв в Босфоре, организованный Олимпийским комитетом Турции. Свечников стал единственным среди 3000 участников, кто не добрался до финиша. В настоящее время ведутся его поиски.

29-летний Свечников — мастер спорта по плаванию, основатель своей школы в Москве. В 2019 году Николай стал чемпионом на открытой воде в соревнованиях «Кубок чемпионов».

Николай Свечников.Полиция начала расследование, организаторы «опечалены»: как проходят поиски пропавшего в Босфоре пловца Свечникова
Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Плавание
Читайте также
Два человека пострадали при ударе ВСУ по рынку в Запорожской области
Sky News узнал о планах «Би-би-си» уволить 550 сотрудников в рамках плана экономии
Зеленский пытался поцеловать Мелони в губы при встрече на саммите G7
«Может остаться ради двух человек». В Северной Америке продолжают обсуждать будущее Овечкина
«Может остаться ради двух человек». В Северной Америке продолжают обсуждать будущее Овечкина
Ферран Торрес попал в перекладину, вратарь Возинья остановил «красную фурию». Что случилось в матче ЧМ-2026 Испания – Кабо-Верде
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жена пропавшего на Босфоре россиянина Свечникова сообщила о продолжении поисков

Источник: трекер пропавшего российского пловца Свечникова подает сигнал
Новости
RSS RSS
Все новости