Российских пловцов с 36 медалями первенства Европы встретили в Москве

В одном из аэропортов Москвы встретили российскую команду, которая вернулась с юниорского первенства Европы по плаванию в Германии.

«Поздравляем вас, мы ценим ваши победы. Вы заложили большой фундамент для сборной команды России. Надеюсь, что в следующий раз вы будете представлять одну большую команду с гимном и флагом», — цитирует ТАСС заместителя председателя Федерации водных видов спорта России Евгения Коротышкина.

Россияне выиграли общекомандный зачет соревнований. В их активе 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград.

Участниками соревнований стали пловцы в возрасте 14-18 лет. При этом россияине были допущены к турниру в нейтральном статусе.