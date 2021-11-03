Чикунова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию в Казани
19:24
Россиянка Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде на дистанции 100 метров брассом.
Россиянка проплыла дистанцию за 1 минуту 4,25 секунды и делит вторую строчку с Энели Ефимовой из Эстонии, которая показала аналогичный результат.
Первое место заняла Мартина Карраро из Италии (1.04,01).
Соревнования проходят в Казани с 2 по 7 ноября.
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