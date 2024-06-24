Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже

Российская пловчиха Юлия Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов.

При этом 32-летняя спортсменка не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже. Ефимова на дистанции 100 метров брассом показала время 1.07,98, однако норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

Ефимова — единственная российская пловчиха, которая получила нейтральный статус, дающий право на участие в международных соревнованиях.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.