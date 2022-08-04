Бразилец уже стал лидером нападения.

5 августа — большой день для поклонников английского футбола: «Кристал Пэлас» и «Арсенал» на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне откроют новый сезон АПЛ. Игра первого тура начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Обслужит встречу опытный английский рефери Энтони Тэйлор.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 5 августа 2022 года

«Арсенал» — фаворит первого матча сезона. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.84, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.70 (27%), успех «Кристал Пэлас» — 4.50 (19%).

«Орлы» в межсезонье провели аж девять товарищеских матчей и проиграли только в двух. 1Х в предстоящей встрече можно взять за 2.03.

Также обратите внимание на вероятную результативность игры: в восьми матчах из десяти последних с участием «Арсенала» был пробит «верх». Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.96, ТМ 2.5 — 1.90.

Обычно встречи между «орлами» и «канонирами» получаются обоюдоострыми: восемь из десяти предыдущих завершились обменом голами. На «обе забьют» можно поставить за 1.88, на «обе забьют — нет» — за 1.92.

«Арсенал» в межсезонье здорово усилился и теперь обладает очень серьезной скамейкой. Забьет ли игрок, вышедший на замену? Поставить ставку на это предложено за 2.90.

Пенальти в игре идет за 2.70, удаление — за 6.00.

Эксперты предполагают, что, несмотря на преимущество «Арсенала», матч завершится вничью. Наиболее вероятный счет — 1:1 за 6.80.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 5 августа 2022 года

«Арсенал» летом провел потрясающую трансферную кампанию: согласно Transfermarkt, лондонцы потратили 132.06 млн евро на пятерых игроков. Особое внимание, конечно, привлекают бывшие футболисты «Сити» Габи Жезус и Александр Зинченко, за которых суммарно заплатили 87 млн. Но если защитнику еще предстоит себя проявить, то бразильский форвард уже влюбил в себя фанатов. Жезус идеально вписался в команду и в пяти товарищеских матчах забил семь мячей. После такого клуб должен был моментально забыть о потере Александра Ляказетта.

Что еще должно радовать поклонников «Арсенала», так это средний возраст игроков — 24.7 года. По этому показателю лондонцы занимают второе место в АПЛ после «Лидса» (24.4). Значит, при наилучших раскладах Микель Артета может в ближайший сезон создать перспективную и мощную команду на годы вперед. Она уже проявила себя в товарищеских матчах: «канониры» выиграли шесть из семи летних игр, а единственное поражение потерпели от «Брентфорда». Правда, в той встрече Артета дал отдых всем без исключения ключевым игрокам.

«Кристал Пэлас» тоже неплохо выглядел в контрольных матчах, но исключительно против некрупных соперников. Например, два поражения «орлы» потерпели от «МЮ» и «Ливерпуля» — сильнейших летних противников. Не проиграть серьезно укрепившемуся «Арсеналу» на старте сезона тоже будет тяжело. Поэтому можно взять ставку на гол хозяев за 1.54: он никак не помешает «Кристал Пэлас» уступить, а вам — выиграть.

Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

«Арсенал» очень хорош в атаке. Понятно, что результаты неофициальных матчей могут быть пшиком, но от одного факта не уйти: кружевные комбинации «канониров» будут работать в любых условиях и приносить им голы. С убийственным наконечником в лице Жезуса, который показывает очень высокий процент реализации, лондонцы в редких случаях покинут поле без пары голов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.90.