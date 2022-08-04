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«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: Жезусу пора отрабатывать 52 млн евро

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 5 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Габи Жезус, «Арсенал».
Фото Global Look Press
Бразилец уже стал лидером нападения.

5 августа — большой день для поклонников английского футбола: «Кристал Пэлас» и «Арсенал» на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне откроют новый сезон АПЛ. Игра первого тура начнется в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Обслужит встречу опытный английский рефери Энтони Тэйлор.

Англия. Премьер-лига. 1-й тур
05 авг, 22:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Арсенал» 5 августа 2022 года

«Арсенал» — фаворит первого матча сезона. На победу «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.84, что приблизительно 54% вероятности исхода. Ничья оценена котировкой 3.70 (27%), успех «Кристал Пэлас» — 4.50 (19%).

«Орлы» в межсезонье провели аж девять товарищеских матчей и проиграли только в двух. 1Х в предстоящей встрече можно взять за 2.03.

Также обратите внимание на вероятную результативность игры: в восьми матчах из десяти последних с участием «Арсенала» был пробит «верх». Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.96, ТМ 2.5 — 1.90.

Обычно встречи между «орлами» и «канонирами» получаются обоюдоострыми: восемь из десяти предыдущих завершились обменом голами. На «обе забьют» можно поставить за 1.88, на «обе забьют — нет» — за 1.92.

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«Арсенал» в межсезонье здорово усилился и теперь обладает очень серьезной скамейкой. Забьет ли игрок, вышедший на замену? Поставить ставку на это предложено за 2.90.

Пенальти в игре идет за 2.70, удаление — за 6.00.

Эксперты предполагают, что, несмотря на преимущество «Арсенала», матч завершится вничью. Наиболее вероятный счет — 1:1 за 6.80.

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча АПЛ 5 августа 2022 года

«Арсенал» летом провел потрясающую трансферную кампанию: согласно Transfermarkt, лондонцы потратили 132.06 млн евро на пятерых игроков. Особое внимание, конечно, привлекают бывшие футболисты «Сити» Габи Жезус и Александр Зинченко, за которых суммарно заплатили 87 млн. Но если защитнику еще предстоит себя проявить, то бразильский форвард уже влюбил в себя фанатов. Жезус идеально вписался в команду и в пяти товарищеских матчах забил семь мячей. После такого клуб должен был моментально забыть о потере Александра Ляказетта.

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Что еще должно радовать поклонников «Арсенала», так это средний возраст игроков — 24.7 года. По этому показателю лондонцы занимают второе место в АПЛ после «Лидса» (24.4). Значит, при наилучших раскладах Микель Артета может в ближайший сезон создать перспективную и мощную команду на годы вперед. Она уже проявила себя в товарищеских матчах: «канониры» выиграли шесть из семи летних игр, а единственное поражение потерпели от «Брентфорда». Правда, в той встрече Артета дал отдых всем без исключения ключевым игрокам.

«Кристал Пэлас» тоже неплохо выглядел в контрольных матчах, но исключительно против некрупных соперников. Например, два поражения «орлы» потерпели от «МЮ» и «Ливерпуля» — сильнейших летних противников. Не проиграть серьезно укрепившемуся «Арсеналу» на старте сезона тоже будет тяжело. Поэтому можно взять ставку на гол хозяев за 1.54: он никак не помешает «Кристал Пэлас» уступить, а вам — выиграть.

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Прогноз и ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

«Арсенал» очень хорош в атаке. Понятно, что результаты неофициальных матчей могут быть пшиком, но от одного факта не уйти: кружевные комбинации «канониров» будут работать в любых условиях и приносить им голы. С убийственным наконечником в лице Жезуса, который показывает очень высокий процент реализации, лондонцы в редких случаях покинут поле без пары голов.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.90.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Кристал Пэлас
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
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 4
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Эдуард Сперцян

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 4
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Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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