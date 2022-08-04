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«Краснодар» — «Локомотив»: разгром в Санкт-Петербурге встряхнет Изидора и Миранчука

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 6 августа 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор, «Локомотив».
Фото Сайт ФК «Локомотив»
Или матч с чемпионом это только начало?

6 августа «Краснодар» проведет второй в этом сезоне домашний матч против команды из Москвы — в четвертом туре к «быкам» пожалует «Локомотив». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru, старт эфира — в 19.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 6 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет очевидного фаворита. Шансы «Краснодара» победить немного выше за счет фактора домашнего поля: поставить на хозяев можно за 2.50, это примерно 40% вероятности исхода. За 2.80 (35%) идет успех «Локомотива», за 3.60 (25%) доступна ничья.

Убеждены, что «Локомотив» наберет очки в Краснодаре? Х2 оценен в 1.57.

Но есть вариант с более высоким коэффициентом — Ф2(0) за 2.04. Ф1(0) в таком случае идет за 1.83.

Удивительно, но матчи между этими командами редко получаются верховыми: только три из последних десяти игр завершились тремя и более забитыми мячами. Тотал больше 2.5 можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.

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Эксперты считают, что командам по силам обменяться голами, поэтому на «обе забьют» коэффициент 1.63, а на обратный исход — 2.28.

Во всех трех матчах с участием «Локо» в этом сезоне арбитры показывали красную карточку. 11-метровый и удаление в РПЛ идут со стандартными котировками 2.35 и 2.95 соответственно.

А самый вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.70.

«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 августа 2022 года

«Локомотив» — один из немногих клубов РПЛ, которому в межсезонье удалось сохранить всех лидеров и даже усилиться, но позитивно на результатах это пока не отразилось. В трех турах москвичи набрали только два очка, добившись ничьих в играх с «Нижним Новгородом» и «Ростовом». Причем против южан удалось спастись уже в компенсированное время.

Последний матч против «Зенита» с точки зрения цифр на табло получился кошмарным — чемпион победил 5:0. При этом по игре преимущество сине-бело-голубых на протяжении первого часа игры не было столь ощутимым. Разгром сложился в последние 30 минут, когда «Локо» пропустил дважды и поплыл. Странные решения арбитра и пенальти на исходе встречи окончательно добили железнодорожников.

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Чтобы отойти от такой неудачи, потребуется время, но его у москвичей нет: 14-е место в таблице и худший результат пропущенных мячей намекают, что прибавлять нужно прямо сейчас. «Краснодар» — серьезный и неприятный соперник, особенно на своем поле, но набранные против него очки могут вдохновить команду Циннбауэра и поставить на ноги.

Если боитесь, что весь матч «Локо» не вытянет, возьмите победу гостей хотя бы в одном тайме за 1.84.

«Краснодар» набрал очки там, где должен был: победил «Урал» (3:1), сыграл вничью с дерзким «Факелом» (2:2), но проиграл «Спартаку» (1:4). Как и во второй половине прошлого сезона, команду тащат воспитанники. Особенно хорош Эдуард Сперцян, у которого 4+1 в трех играх и лидерство в гонке бомбардиров. Проведет ли он еще один яркий матч? Учитывая, что «Локо» продал Бека-Бека в «Ниццу», а Баринов пропустит встречу из-за дисквалификации, у полузащитника «Краснодара» будет возможность проявить себя на фоне резервистов соперника.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Главная обида, связанная с «Локомотивом», — то, что команда никак не может реализовать потенциал в атаке. Камано, Керк, Миранчук и Изидор — топовые по меркам РПЛ футболисты, но за три матча они совместно набрали всего три очка по системе «гол + пас». При этом моментов для взятия ворот они создают достаточно.

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В Краснодаре железнодорожникам снова придется делать ставку на атаку, потому что в обороне есть сложности и доверия к этой линии мало. В основном из-за большого количества повреждений: на неопределенный срок выбыл новичок Фассон, до конца сезона — Ненахов. Циннбауэру в очередной раз придется перекраивать защиту, поэтому лучше довериться атакующему стилю.

Матч в Краснодаре должен получиться веселым и результативным, а легионеры гостей обязаны проснуться и при поддержке Миранчука показать высокий уровень.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 3.00.

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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