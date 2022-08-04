«Краснодар» — «Локомотив»: разгром в Санкт-Петербурге встряхнет Изидора и Миранчука
6 августа «Краснодар» проведет второй в этом сезоне домашний матч против команды из Москвы — в четвертом туре к «быкам» пожалует «Локомотив». Игра пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на сайте matchtv.ru, старт эфира — в 19.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 6 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет очевидного фаворита. Шансы «Краснодара» победить немного выше за счет фактора домашнего поля: поставить на хозяев можно за 2.50, это примерно 40% вероятности исхода. За 2.80 (35%) идет успех «Локомотива», за 3.60 (25%) доступна ничья.
Убеждены, что «Локомотив» наберет очки в Краснодаре? Х2 оценен в 1.57.
Но есть вариант с более высоким коэффициентом — Ф2(0) за 2.04. Ф1(0) в таком случае идет за 1.83.
Удивительно, но матчи между этими командами редко получаются верховыми: только три из последних десяти игр завершились тремя и более забитыми мячами. Тотал больше 2.5 можно оформить за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.15.
Эксперты считают, что командам по силам обменяться голами, поэтому на «обе забьют» коэффициент 1.63, а на обратный исход — 2.28.
Во всех трех матчах с участием «Локо» в этом сезоне арбитры показывали красную карточку. 11-метровый и удаление в РПЛ идут со стандартными котировками 2.35 и 2.95 соответственно.
А самый вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.70.
«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 августа 2022 года
«Локомотив» — один из немногих клубов РПЛ, которому в межсезонье удалось сохранить всех лидеров и даже усилиться, но позитивно на результатах это пока не отразилось. В трех турах москвичи набрали только два очка, добившись ничьих в играх с «Нижним Новгородом» и «Ростовом». Причем против южан удалось спастись уже в компенсированное время.
Последний матч против «Зенита» с точки зрения цифр на табло получился кошмарным — чемпион победил 5:0. При этом по игре преимущество сине-бело-голубых на протяжении первого часа игры не было столь ощутимым. Разгром сложился в последние 30 минут, когда «Локо» пропустил дважды и поплыл. Странные решения арбитра и пенальти на исходе встречи окончательно добили железнодорожников.
Чтобы отойти от такой неудачи, потребуется время, но его у москвичей нет: 14-е место в таблице и худший результат пропущенных мячей намекают, что прибавлять нужно прямо сейчас. «Краснодар» — серьезный и неприятный соперник, особенно на своем поле, но набранные против него очки могут вдохновить команду Циннбауэра и поставить на ноги.
Если боитесь, что весь матч «Локо» не вытянет, возьмите победу гостей хотя бы в одном тайме за 1.84.
«Краснодар» набрал очки там, где должен был: победил «Урал» (3:1), сыграл вничью с дерзким «Факелом» (2:2), но проиграл «Спартаку» (1:4). Как и во второй половине прошлого сезона, команду тащат воспитанники. Особенно хорош Эдуард Сперцян, у которого 4+1 в трех играх и лидерство в гонке бомбардиров. Проведет ли он еще один яркий матч? Учитывая, что «Локо» продал Бека-Бека в «Ниццу», а Баринов пропустит встречу из-за дисквалификации, у полузащитника «Краснодара» будет возможность проявить себя на фоне резервистов соперника.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Локомотив»
Главная обида, связанная с «Локомотивом», — то, что команда никак не может реализовать потенциал в атаке. Камано, Керк, Миранчук и Изидор — топовые по меркам РПЛ футболисты, но за три матча они совместно набрали всего три очка по системе «гол + пас». При этом моментов для взятия ворот они создают достаточно.
В Краснодаре железнодорожникам снова придется делать ставку на атаку, потому что в обороне есть сложности и доверия к этой линии мало. В основном из-за большого количества повреждений: на неопределенный срок выбыл новичок Фассон, до конца сезона — Ненахов. Циннбауэру в очередной раз придется перекраивать защиту, поэтому лучше довериться атакующему стилю.
Матч в Краснодаре должен получиться веселым и результативным, а легионеры гостей обязаны проснуться и при поддержке Миранчука показать высокий уровень.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 2.5 за 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0