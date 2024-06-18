Англия выглядела скучно против Сербии, но заслужила победу. В игре с Данией Саутгейт не изменит себе
20 июня сборные Дании и Англии встретятся во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Вместе с ними борьбу в группе C ведут Сербия и Словения. Игра пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, начало запланировано на 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 18.00 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Дания — Англия 20 июня 2024 года
Букмекеры отдали предпочтение англичанам: поставить на них можно с коэффициентом 1.66, вероятность этого исхода — примерно 60%. Выигрыш «Датского динамита» предложен с котировкой 6.00 (15%), даже ничья идет за гораздо меньшие 3.80 (25%).
Вероятность непоражения номинальных хозяев (Х2) оценена в 2.33.
Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество подопечных Гарета Саутгейта:
• 1:0 — за 5.20;
• 2:0 — за 6.00;
• 1:1 — за 6.20.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.73.
Рынок на обмен забитыми мячами дан за 2.17, обратный вариант идет за 1.72.
Дания — Англия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 20 июня 2024 года
Обе команды не впечатлили в первом туре. Датчане не оправдали статус фаворита во встрече со Словенией, в которой добились лишь ничьей (1:1). Cкандинавы открыли счет уже на 17-й минуте — Кристиан Эриксен красиво вернулся на чемпионат Европы после страшного инцидента на прошлом турнире, когда у полузащитника случился сердечный приступ в матче первого тура группового этапа. Вот только во втором тайме словенцы взяли игру под контроль и сравняли счет.
Англичане, в отличие от соперника, победили. Но показали очень скучный футбол и лишь с минимальным счетом обыграли Сербию (1:0). Единственный гол забил Джуд Беллингем. Игра получилась по-настоящему унылой, особенно на контрасте с огненным стартом турнира. 11 ударов по воротам в исполнении обеих команд — антирекорд чемпионатов Европы с 1980 года, когда подобная статистика началась вести. Разочаровал и главный нападающий «Трех львов» Харри Кейн: за весь первый тайм он дотронулся до мяча лишь дважды — даже у вратаря Джордана Пикфорда было 18 касаний. При этом страйкер провел рекордный для Англии 23-й матч на крупных турнирах.
Несмотря на большое количество критики по поводу скучной игры, англичане добились победы и сыграли на ноль уже в пятом подряд матче на групповом этапе Евро — это тоже рекорд. Унылый стиль, но приличный результат — почерк «Трех львов» под руководством Саутгейта. Последнее поражение в официальных встречах сборная потерпела еще в декабре 2022-го — уступила Франции (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира. К тому же благодаря успеху с сербами и ничьей Дании и Словении команда оформила хороший задел для выхода из группы.
Датчанам же теперь придется непросто. Они не смогли обыграть слабейшую команду группы, а теперь встретятся с Англией, одним из фаворитов на победу во всем турнире, и очень крепкой Сербией. «Датскому динамиту» очень нужно набирать очки в предстоящей игре — в трех предыдущих официальных матчах с англичанами они как минимум заканчивали вничью в основное время.
Настороженность по поводу грядущей встречи высказал и Саутгейт. «Датчане играют в другой футбол, так что и задачи перед нами будут ставить другие. Мы должны хорошо контролировать мяч. Так, как мы делали это в первом тайме против Сербии. Надо проанализировать их игру со Словенией и понять, надо ли нам вносить коррективы», — поделился тренер англичан.
Дания — Англия: статистика личных встреч
Команды за всю историю встречались 24 раза: 14 матчей закончились победой Англии и лишь пять — успехом датчан. При этом три последние очные игры сборных (прошли после 2020-го) завершились неплохо для Дании: в Лиге наций 2020-го они сыграли вничью (0:0) и победили (1:0), а в полуфинале Евро в июле 2021-го уступили лишь в дополнительное время (1:2).
Травмы и дисквалификации перед матчем Дания — Англия
У команд нет проблем с составом после первого тура группового этапа.
Прогноз и ставка на матч Дания — Англия
Англия выглядела очевидно сильнее еще до старта турнира: после первого тура к датчанам появилось много вопросов, ведь сборная не справилась со слабейшим представителем квартета Словенией (1:1). Обе команды в первом туре выжали лишь по одному голу — нет предпосылок, чтобы их встреча радикально отличалась в плане результативности. В четырех последних очных поединках они забивали не больше двух мячей на двоих (в основное время). Учитывая не слишком событийную игру от них в первом туре, что-то похожее может ждать болельщиков и в предстоящей встрече.
Рекомендуемая ставка: Англия не проиграет и ТМ 2.5 за 1.89.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4