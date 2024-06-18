Англия выглядела скучно против Сербии, но заслужила победу. В игре с Данией Саутгейт не изменит себе

Команды оставили скомканное впечатление в первом туре.

20 июня сборные Дании и Англии встретятся во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Вместе с ними борьбу в группе C ведут Сербия и Словения. Игра пройдет на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, начало запланировано на 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 18.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Дания — Англия 20 июня 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение англичанам: поставить на них можно с коэффициентом 1.66, вероятность этого исхода — примерно 60%. Выигрыш «Датского динамита» предложен с котировкой 6.00 (15%), даже ничья идет за гораздо меньшие 3.80 (25%).

Вероятность непоражения номинальных хозяев (Х2) оценена в 2.33.

Три наиболее возможных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество подопечных Гарета Саутгейта:

• 1:0 — за 5.20;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 2.5 — за 1.73.

Рынок на обмен забитыми мячами дан за 2.17, обратный вариант идет за 1.72.

Дания — Англия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 20 июня 2024 года

Обе команды не впечатлили в первом туре. Датчане не оправдали статус фаворита во встрече со Словенией, в которой добились лишь ничьей (1:1). Cкандинавы открыли счет уже на 17-й минуте — Кристиан Эриксен красиво вернулся на чемпионат Европы после страшного инцидента на прошлом турнире, когда у полузащитника случился сердечный приступ в матче первого тура группового этапа. Вот только во втором тайме словенцы взяли игру под контроль и сравняли счет.

Англичане, в отличие от соперника, победили. Но показали очень скучный футбол и лишь с минимальным счетом обыграли Сербию (1:0). Единственный гол забил Джуд Беллингем. Игра получилась по-настоящему унылой, особенно на контрасте с огненным стартом турнира. 11 ударов по воротам в исполнении обеих команд — антирекорд чемпионатов Европы с 1980 года, когда подобная статистика началась вести. Разочаровал и главный нападающий «Трех львов» Харри Кейн: за весь первый тайм он дотронулся до мяча лишь дважды — даже у вратаря Джордана Пикфорда было 18 касаний. При этом страйкер провел рекордный для Англии 23-й матч на крупных турнирах.

Несмотря на большое количество критики по поводу скучной игры, англичане добились победы и сыграли на ноль уже в пятом подряд матче на групповом этапе Евро — это тоже рекорд. Унылый стиль, но приличный результат — почерк «Трех львов» под руководством Саутгейта. Последнее поражение в официальных встречах сборная потерпела еще в декабре 2022-го — уступила Франции (1:2) в четвертьфинале чемпионата мира. К тому же благодаря успеху с сербами и ничьей Дании и Словении команда оформила хороший задел для выхода из группы.

Датчанам же теперь придется непросто. Они не смогли обыграть слабейшую команду группы, а теперь встретятся с Англией, одним из фаворитов на победу во всем турнире, и очень крепкой Сербией. «Датскому динамиту» очень нужно набирать очки в предстоящей игре — в трех предыдущих официальных матчах с англичанами они как минимум заканчивали вничью в основное время.

Настороженность по поводу грядущей встречи высказал и Саутгейт. «Датчане играют в другой футбол, так что и задачи перед нами будут ставить другие. Мы должны хорошо контролировать мяч. Так, как мы делали это в первом тайме против Сербии. Надо проанализировать их игру со Словенией и понять, надо ли нам вносить коррективы», — поделился тренер англичан.

Дания — Англия: статистика личных встреч

Команды за всю историю встречались 24 раза: 14 матчей закончились победой Англии и лишь пять — успехом датчан. При этом три последние очные игры сборных (прошли после 2020-го) завершились неплохо для Дании: в Лиге наций 2020-го они сыграли вничью (0:0) и победили (1:0), а в полуфинале Евро в июле 2021-го уступили лишь в дополнительное время (1:2).

Травмы и дисквалификации перед матчем Дания — Англия

У команд нет проблем с составом после первого тура группового этапа.

Прогноз и ставка на матч Дания — Англия

Англия выглядела очевидно сильнее еще до старта турнира: после первого тура к датчанам появилось много вопросов, ведь сборная не справилась со слабейшим представителем квартета Словенией (1:1). Обе команды в первом туре выжали лишь по одному голу — нет предпосылок, чтобы их встреча радикально отличалась в плане результативности. В четырех последних очных поединках они забивали не больше двух мячей на двоих (в основное время). Учитывая не слишком событийную игру от них в первом туре, что-то похожее может ждать болельщиков и в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: Англия не проиграет и ТМ 2.5 за 1.89.