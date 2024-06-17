Тадич остался в запасе на игру с Англией, а после разнес решение тренера. Климат в сборной Сербии вызывает вопросы

У словенцев, наоборот, сплоченность и почти семейная атмосфера.

20 июня сборные Словении и Сербии сыграют во втором туре группового этапа Евро-2024. Матч соперников по квартету C состоится на «Альянц Арене» в Мюнхене и начнется в 16.00 по московскому времени. Трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Словения — Сербия 20 июня 2024 года

Аналитики назвали сербов фаворитами: победа коллектива Драгана Стойковича доступна с коэффициентом 1.83, это примерно 51% вероятности результата. Триумф Словении оценили в 4.90 (20%). Ничью — за 3.45 (29%).

В первом туре парни Матьяжа Кека разошлись «миром» с Данией (1:1). Ждете, что они снова наберут очки? Хватайте опцию 1Х за 2.00.

«Обе забьют» дали за 1.87, обратный рынок представлен за 1.95.

Специалисты сомневаются, что голов будет много: тотал больше 2.5 мяча идет за 2.05, обратный вариант — за 1.80.

Фору (+1) на словенцев предложили с котировкой 1.53. Выигрыш «Белых орлов» с Ф(-1) можно взять за 2.55.

Словения — Сербия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 20 июня 2024 года

Для обеих сборных попадание на Евро-2024 стало историческим событием: в последний раз они оказывались на континентальном турнире 20 лет назад. Причем сербы и вовсе дебютировали на чемпионате Европы — в 2000 году до четвертьфинала добиралась еще сборная Югославии. Словенцы приезжали на Евро-2000 как самостоятельная команда, но выступили куда скромнее: не преодолели групповую стадию.

Стартовать с победы в Германии не получилось ни у одних, ни у других: парни Матьяжа Кека разошлись «миром» с Данией (1:1), «Белые орлы» уступили Англии (0:1). Именно на группе C прервалась серия из «верховых» матчей на Евро-2024, ведь в первых пяти играх влетело от трех до шести голов.

Перед началом турнира словенцам отводили роль главного андердога квартета. Ведь в составе сборной почти нет звезд, да и в XXI веке она не прошла квалификацию пять раз подряд. При этом нынешняя отборочная кампания парням Кека удалась: они набрали одинаковое количество очков с датчанами и остались вторыми только по результатам личных встреч (1:1, 1:2).

Ян Облак и Беньямин Шешко (сборная Словении). Фото Getty Images

На Евро-2024 обыграть скандинавов тоже не вышло: Кристиан Эриксен забил уже на 17-й минуте и подарил один из самых впечатляющих сюжетов чемпионата. Ровно за 1100 дней до этого полузащитник пережил остановку сердца — вы точно помните тот леденящий эпизод с прошлого Евро. Словения сравняла счет лишь на исходе второго тайма: на 77-й минуте защитник Эрик Янжа пальнул из-за штрафной, мяч зацепил пятую точку Мортена Юльманна, изменил траекторию и влетел в сетку. Каспер Шмейхель уже летел в другой угол — спасти ворота не было никаких шансов.

Парни Кека продлили результативную серию — 13 матчей с голами подряд. Она стартовала год назад — в июне 2023-го как раз в поединке с Данией. А ничья стала первой на Евро-2024 — в пяти предыдущих встречах неизменно побеждала одна из команд. Скандинавы закончили с преимуществом по xG (1.69 — 1.23), но оно получилось не слишком солидным. Так что «мирный» результат выглядел закономерным. Главный тренер словенцев не скрывал гордости за своих парней.

«Вы не верили мне, что это особенные игроки. Эмоции иногда работают в одну сторону, иногда в другую. Вместо того чтобы отступить, чего, возможно, кто-то ожидал, они пошли вперед. Поздравляю ребят. Мы не во всех моментах были лучшими. Некоторые были немного подавлены атмосферой.

В первом тайме у нас были шансы, которыми мы должны были воспользоваться. А гол Янжи вознаградил нас за все, что ребята отдали на поле. Энергия пришла с трибун, и тогда игроки увидели, что все могут, датчане убирали ноги. Жаль, что мы не использовали несколько шансов. Но у них тоже были моменты. Настоящий матч, настоящий чемпионат Европы", — сказал Кек.

Матьяж Кек (сборная Словении). Фото Getty Images

В разборке Сербии и Англии все решил единственный мяч Джуда Беллингема, а сам поединок переписал все антирекорды по унылости. Соперники установили худший результат по ударам на Евро как минимум с 1980 года — их набралось 11. Причем «Белые орлы» превзошли британцев — шесть попыток против пяти. Суммарно обе команды наиграли всего на 0.69 (xG). Согласно данным The xG Philosophy, это меньше, чем в любом из матчей прошлого сезона АПЛ. Если рассматривать показатели в отдельности, то выглядят они еще более жалко: 0.17 (xG) у сербов и 0.52 у англичан.

В этой встрече в максимальной мере проявилось кредо Гарета Саутгейта: осторожность важнее яркости. Ради результата можно проводить большую часть времени за линией мяча, даже если твое нападение украшают Харри Кейн, Букайо Сака, Джуд Беллингем и Фил Фоден. Можно даже оставить на скамейке лучшего ассистента АПЛ Олли Уоткинса и Коула Палмера, который стал лучшим в лиге по «гол + пас». «Львы» мощно начали, но вместо того чтобы добивать соперника, сконцентрировались на сохранении минимального преимущества.

В одном из эпизодов сербы претендовали на пенальти: судья Даниэле Орсато проигнорировал столкновение Александара Митровича с Кираном Триппьером. Но и без этого «Белые орлы» вполне могли рассчитывать на большее. Говоря о причинах проигрыша, Душан Влахович заявил прямо: его команда проявила к фавориту «слишком большое уважение».

«Англия очень сильна, ее результаты говорят сами за себя. Но во втором тайме мы увидели, что можем с ними сражаться. Мы раскрепостились и могли забить, но результат справедливый», — заключил форвард «Ювентуса».

Душан Влахович (сборная Сербии). Фото Getty Images

Драган Стойкович сказал, что его подопечные не заслужили поражения, он гордится проделанной работой и сдаваться раньше времени сборная не собирается. При этом много вопросов вызвали некоторые тактические ходы тренера — например, решение оставить в запасе капитана команды Душана Тадича. Не понял этого и сам футболист — в послематчевом интервью он выразил явное недовольство тем, что оказался на скамейке.

«Я лидер и капитан команды. Я разговаривал с тренером. Я лучший игрок в этой команде и должен был сыграть все 90 минут. Все было бы по-другому, играй я с самого начала матча. Если тренер хочет, чтобы я играл 30 минут, то пусть будет так», — заявил полузащитник «Фенербахче».

Травмы и дисквалификации перед матчем Словения — Сербия

В поединке с англичанами «Белые орлы» лишились Филипа Костича: полузащитник почувствовал боль в колене после столкновения с Трентом Александером-Арнольдом на исходе первого тайма и покинул поле в слезах. Позже медицинский штаб сборной подтвердил, что Костич больше не сыграет на Евро.

Филип Костич (сборная Сербии). Фото Getty Images

Словения — Сербия: статистика личных встреч

В последний раз сборные пересекались в 2022 году на групповом этапе Лиги наций. «Белые орлы» разгромили словенцев в Белграде (4:1), в Любляне была ничья (2:2). Также соперники сталкивались в квалификации Евро-2012: сербы сыграли вничью дома (1:1) и уступили на выезде (0:1). А впервые команды встретились в 2004 году в товарищеском поединке и не выявили победителя (1:1).

Прогноз и ставка на матч Словения — Сербия

Парни Кека не уходят с поля без гола ровно год — серия насчитывает 13 встреч. «Белые орлы» на этом же отрезке отличились в 10 поединках. Для продолжения борьбы за плей-офф обеим сборным необходимо набирать очки. А значит — атаковать. Качественные исполнители для этого имеются: в нападении словенцев сверкает Беньямин Шешко, у сербов есть Александар Митрович, Душан Влахович. Плюс обиженный на тренера Душан Тадич: капитан способен быть опасной угрозой даже выходя со скамейки — если, конечно, примирится с новой ролью и не продолжит наводить смуту через высказывания в медиа.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.87.