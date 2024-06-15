Роналду готов к последнему Евро в карьере. В первом туре надо угомонить лучшего бомбардира прошлого чемпионата

Португалия — один из главных претендентов на титул.

18 июня Португалия и Чехия сойдутся в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Также с ними в квартете F находятся крепкая Турция и дебютант турнира Грузия. Игра пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене», начало запланировано на 22.00 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол1» выйдут в прямой эфир с 21.00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Португалия — Чехия 18 июня 2024 года

Букмекеры отдали предпочтение португальцам: их победа предложена с котировкой 1.53, вероятность такого исхода — примерно 65%. Успех «Гордых львов» доступен за 6.60 (14%) — это наименее ожидаемый исход поединка. «Мирный» результат можно взять за 4.50 (21%).

Эксперты сомневаются, что чехи зацепят хотя бы ничью. Рынок на их непоражение (Х2) идет за 2.68.

Три наиболее вероятных, по оценкам аналитиков, результата встречи отражают серьезное превосходство Португалии:

• 1:0 и 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

Рынок на обмен результативными ударами представлен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.83.

Португалия — Чехия: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 18 июня 2024 года

Португальцы фантастически провели отборочную кампанию: победили в каждом из 10 матчей с общим счетом 36:2, в девяти играх они не пропустили ни разу. В том числе такой перформанс позволил европейским бразильцам попасть в число фаворитов турниров, тем более что у них один из самых звездных составов среди всех участников. По оценке Transfermarkt, ростер Португалии стоит 1,05 миллиарда евро. Дороже только Франция (1,23 млрд) и Англия (1,52 млрд).

Предстоящий чемпионат Европы, вероятно, станет последним для главной звезды Португалии Криштиану Роналду. Пятикратному обладателю «Золотого мяча» уже 39 лет, а предыдущие полтора сезона он провел в «Аль-Насре». При этом Криш остается основным форвардом и одним из главных оружий сборной. Например, в квалификации он наносил 5,7 удара в среднем за 90 минут — больше всех в турнире. А по мнению Бастиана Швайнштайгера, Роналду даже станет лучшим бомбардиром Евро.

«У меня высокие ожидания от чемпионата Европы, сборная Португалии — фантастическая команда, очень много хороших игроков. У нас есть Криштиану Роналду, который остается в хороших кондициях как нападающий, считаю, что он все еще может помочь команде во многом. Думаю, Роналду будет играть, не верю, что все время, но это особенный футболист, забивает, дает качество, это наш капитан, мотивирует команду, определенно очень важный игрок для нас», — поделился бывший игрок сборной Португалии Фернанду Мейра.

Чехи неплохо проявили себя на прошлом чемпионате Европы: проникли в четвертьфинал, по пути выбив из турнира Нидерланды (2:0 в 1/8 финала). Лучшим бомбардиром того турнира стал форвард «Гордых львов» Патрик Шик — заколотил пять мячей. Кстати, столько же было у Роналду, но португалец больше отличился с пенальти (три против одного).

Патрик Шик (сборная Чехии). Фото Getty Images

Также в составе сборной Чехии стоит следить за партнером Шика по «Байеру» Адамом Гложеком, дуэтом из «Вест Хэма» Томаш Соучек и Владимир Цоуфал, а также за несколькими молодыми игроками. Чехи в принципе привезли в Германию самый юный ростер, средний возраст — 25,5 года. Интересна и фигура главного тренера: Иван Гашек, брат хоккеиста Доминика Гашека, возглавил команду только в январе и провел с ней всего четыре товарищеских матча, которые выиграл. Предыдущий тренер Ярослав Шилгавы не продлил контракт с командой после успешной квалификации.

Португалия — Чехия: статистика личных встреч

Команды встречались друг с другом пять раз, четырежды победили португальцы. Единственный успех чехов случился еще в прошлом веке — 1:0 в четвертьфинале Евро-1996. Сборные не так давно пересекались в Лиге наций: в 2022-м Португалия дважды всухую переиграла оппонента (4:0 и 2:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем Португалия — Чехия

Ни о каких проблемах в составах команд не известно.

Прогноз и ставка на матч Португалия — Чехия

Португальцы видятся серьезными фаворитами. В квалификации они отличались 3,6 раза в среднем за игру, а в двух из трех июньских товарищеских матчей забили минимум три мяча. Чехия, хотя и победила во всех четырех встречах под руководством Гашека, пропустила в каждой. При этом уровень их оппонентов был намного слабее, чем у Португалии, — например, в июне «Гордые львы» пропустили по мячу от Македонии и Мальты.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.65.