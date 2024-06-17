Шотландия провалилась с Германией и должна отыгрываться. Но Швейцария не уходит с поля без голов
19 июня во втором туре ЧЕ-2024 Шотландия встретится со Швейцарией. Команды выступают в группе А, в которой борются с Германией и Венгрией. «Крестоносцы» идут вторыми, британцы — замыкают квартет. Поединок пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Шотландия — Швейцария 19 июня 2024 года
Букмекеры считают фаворитом коллектив Мурата Якина. На триумф «Красных крестоносцев» можно поставить с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 52% вероятности исхода. «Мирный» результат по итогам основного времени доступен за 3.75 (26%), успех Шотландии — за 4.30 (22%).
Победа или ничья парней Стива Кларка предложена за 2.00.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.75. Обмен голами оценен в 2.01, обратный рынок — в 1.83.
Наиболее вероятный счет, по версии экспертов, — 1:0 в пользу шотландцев. На этот итог можно поставить за 6.47.
Шотландия — Швейцария: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 19 июня 2024 года
В отборе «синие» довольно неожиданно заняли второе место в группе с Испанией и высадили Норвегию с Эрлингом Холанном. Остальные соперники — Грузия и Кипр. На ЧЕ-2024 британцы попали в квартет со Швейцарией, Венгрией и хозяевами турнира — Германией.
В матче открытия немцы разгромили шотландцев (5:1). Стивен Кларк выбрал схему с тремя центральными защитниками, что должно было помочь сдерживать мощные атаки бундестим. План состоял в использовании оборонительной тактики 5-4-1, при которой игроки должны были активно обороняться и использовать искусственные офсайды.
Но с начала матча стало очевидно, что стратегия не работает. Германия полностью доминировала. Первые два гола были забиты после комбинаций, которые изобрел Тони Кроос. Шотландцы не могли эффективно сдерживать немецких полузащитников и нападающих. А каждый раз, когда «синие» пытались прессинговать, они оставляли свободные зоны, которые немцы умело использовали для создания голевых моментов.
После красной карточки Райану Портеусу и пенальти, реализованного Каем Хавертцем в конце первого тайма (3:0), игра фактически закончилась. Шотландская команда не смогла продемонстрировать осмысленных атакующих действий, завершив матч с нулевым показателем ударов в створ ворот и xG. Эта игра показала, что при столкновении с командами более высокого класса оборона «синих» может разваливаться на куски. Впервые в истории Евро Шотландия уступила с разницей более чем в три мяча.
«Мы играли против принимающей турнир страны в матче открытия, и он не мог пройти тяжелее. Мы злимся, разочарованы в себе, но должны позитивно мыслить и готовиться к игре со Швейцарией, которая станет еще одним тяжелым испытанием», — сказал капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон.
В квалификации Швейцария уступила первую строчку Румынии, но опередила Израиль, Белоруссию, Косово и Андорру. «Крестоносцы» забили больше всех соперников по отбору, но сыграли на ничью больше румын и проиграли им очную встречу.
В первом туре команда Якина уверенно обыграла Венгрию (3:1). «Крестоносцы» показали организованную и тактически грамотную игру, что позволило им контролировать ход матча с первых минут.
Якин начал матч со схемой 4-3-3, используя вингеров для разгона атак. Уже на 12-й минуте Квадво Дуа открыл счет, продемонстрировав хорошую комбинационную игру и завершив атаку точным ударом. Мишель Эбишер удвоил преимущество швейцарцев перед самым перерывом.
Во втором тайме Венгрия попыталась изменить ход игры, и Барнабаш Варга отыграл один мяч на 66-й минуте. В остальном швейцарская оборона во главе с Мануэлем Аканджи действовала надежно и эффективно пресекала все попытки соперника. Венгры, включая главную звезду и капитана Доминика Собослаи, действовали невнятно и очень много ошибались.
На 93-й минуте Бреэль Эмболо поставил точку в матче, забив третий гол после чудовищного привоза венгров. Эта победа стала результатом слаженной работы всей команды и продемонстрировала высокий уровень взаимодействия и тактической дисциплины, а также высокий класс и готовность к дальнейшим вызовам на турнире. Несмотря на отдельные моменты небрежности, особенно со стороны нападающих, общий уровень игры «Красных крестоносцев» был значительно выше, чем у соперников. После матча главный тренер Швейцарии был хладнокровен:
«Я хочу поблагодарить команду и штаб. Мы вместе работали ради этого момента перед великолепными болельщиками. Сегодня все отлично проявили себя, в первом тайме мы играли в доминирующей манере. Спасибо за комплименты, но еще ничего не завоевано», — сказал Якин.
Травмы и дисквалификации перед матчем Шотландия — Швейцария
Перед вторым туром Стиву Кларку есть о чем подумать — за красную карточку в игре с Германией дисквалифицирован ведущий центральный защитник Райан Портеус.
У «Красных крестоносцев» нет потерь.
Шотландия — Швейцария: статистика личных встреч
Команды встречались 16 раз, включая товарищеские игры. Восемь побед у британской команды, пять раз сильнее была Швейцария. Три матча кончились «миром». Почти все столкновения соперников прошли еще в прошлом веке — в последний раз они пересекались в товарищеском поединке в 2006-м. Тогда «Крестоносцы» выиграли (3:1).
Прогноз и ставка на матч Шотландия — Швейцария
Соперники способны выдать результативную разборку. В пяти из семи официальных матчей британцев влетело три гола и более. Шотландия демонстрирует стабильность и не проиграла в 11 из последних 13 столкновений — на этом отрезке добыты восемь побед и три ничьи. При этом в семи из девяти выступлений они забивали минимум дважды.
Швейцария тоже хороша у чужих ворот: в восьми из 11 официальных матчей оформили два мяча или больше. Оба соперника отличались в шести из семи предыдущих поединков «Крестоносцев» на чемпионате Европы, а швейцарцы не уступили в основное время в 10 из 11 последних встреч на этом турнире.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.37.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4