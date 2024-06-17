Шотландия провалилась с Германией и должна отыгрываться. Но Швейцария не уходит с поля без голов

Команда Якина забила минимум дважды в восьми из 11 официальных встреч.

19 июня во втором туре ЧЕ-2024 Шотландия встретится со Швейцарией. Команды выступают в группе А, в которой борются с Германией и Венгрией. «Крестоносцы» идут вторыми, британцы — замыкают квартет. Поединок пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире его покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Европы Шотландия — Швейцария 19 июня 2024 года

Букмекеры считают фаворитом коллектив Мурата Якина. На триумф «Красных крестоносцев» можно поставить с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 52% вероятности исхода. «Мирный» результат по итогам основного времени доступен за 3.75 (26%), успех Шотландии — за 4.30 (22%).

Победа или ничья парней Стива Кларка предложена за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.75. Обмен голами оценен в 2.01, обратный рынок — в 1.83.

Наиболее вероятный счет, по версии экспертов, — 1:0 в пользу шотландцев. На этот итог можно поставить за 6.47.

Шотландия — Швейцария: прогноз и анализ матча чемпионата Европы 19 июня 2024 года

В отборе «синие» довольно неожиданно заняли второе место в группе с Испанией и высадили Норвегию с Эрлингом Холанном. Остальные соперники — Грузия и Кипр. На ЧЕ-2024 британцы попали в квартет со Швейцарией, Венгрией и хозяевами турнира — Германией.

В матче открытия немцы разгромили шотландцев (5:1). Стивен Кларк выбрал схему с тремя центральными защитниками, что должно было помочь сдерживать мощные атаки бундестим. План состоял в использовании оборонительной тактики 5-4-1, при которой игроки должны были активно обороняться и использовать искусственные офсайды.

Но с начала матча стало очевидно, что стратегия не работает. Германия полностью доминировала. Первые два гола были забиты после комбинаций, которые изобрел Тони Кроос. Шотландцы не могли эффективно сдерживать немецких полузащитников и нападающих. А каждый раз, когда «синие» пытались прессинговать, они оставляли свободные зоны, которые немцы умело использовали для создания голевых моментов.

После красной карточки Райану Портеусу и пенальти, реализованного Каем Хавертцем в конце первого тайма (3:0), игра фактически закончилась. Шотландская команда не смогла продемонстрировать осмысленных атакующих действий, завершив матч с нулевым показателем ударов в створ ворот и xG. Эта игра показала, что при столкновении с командами более высокого класса оборона «синих» может разваливаться на куски. Впервые в истории Евро Шотландия уступила с разницей более чем в три мяча.

«Мы играли против принимающей турнир страны в матче открытия, и он не мог пройти тяжелее. Мы злимся, разочарованы в себе, но должны позитивно мыслить и готовиться к игре со Швейцарией, которая станет еще одним тяжелым испытанием», — сказал капитан сборной Шотландии Эндрю Робертсон.

Эндрю Робертсон (сборная Шотландии). Фото Getty Images

В квалификации Швейцария уступила первую строчку Румынии, но опередила Израиль, Белоруссию, Косово и Андорру. «Крестоносцы» забили больше всех соперников по отбору, но сыграли на ничью больше румын и проиграли им очную встречу.

В первом туре команда Якина уверенно обыграла Венгрию (3:1). «Крестоносцы» показали организованную и тактически грамотную игру, что позволило им контролировать ход матча с первых минут.

Якин начал матч со схемой 4-3-3, используя вингеров для разгона атак. Уже на 12-й минуте Квадво Дуа открыл счет, продемонстрировав хорошую комбинационную игру и завершив атаку точным ударом. Мишель Эбишер удвоил преимущество швейцарцев перед самым перерывом.

Во втором тайме Венгрия попыталась изменить ход игры, и Барнабаш Варга отыграл один мяч на 66-й минуте. В остальном швейцарская оборона во главе с Мануэлем Аканджи действовала надежно и эффективно пресекала все попытки соперника. Венгры, включая главную звезду и капитана Доминика Собослаи, действовали невнятно и очень много ошибались.

На 93-й минуте Бреэль Эмболо поставил точку в матче, забив третий гол после чудовищного привоза венгров. Эта победа стала результатом слаженной работы всей команды и продемонстрировала высокий уровень взаимодействия и тактической дисциплины, а также высокий класс и готовность к дальнейшим вызовам на турнире. Несмотря на отдельные моменты небрежности, особенно со стороны нападающих, общий уровень игры «Красных крестоносцев» был значительно выше, чем у соперников. После матча главный тренер Швейцарии был хладнокровен:

«Я хочу поблагодарить команду и штаб. Мы вместе работали ради этого момента перед великолепными болельщиками. Сегодня все отлично проявили себя, в первом тайме мы играли в доминирующей манере. Спасибо за комплименты, но еще ничего не завоевано», — сказал Якин.

Мурат Якин, Квадво Дуа, Мишель Эбишер и Ремо Фройлер (сборная Швейцарии). Фото Getty Images

Травмы и дисквалификации перед матчем Шотландия — Швейцария

Перед вторым туром Стиву Кларку есть о чем подумать — за красную карточку в игре с Германией дисквалифицирован ведущий центральный защитник Райан Портеус.

У «Красных крестоносцев» нет потерь.

Шотландия — Швейцария: статистика личных встреч

Команды встречались 16 раз, включая товарищеские игры. Восемь побед у британской команды, пять раз сильнее была Швейцария. Три матча кончились «миром». Почти все столкновения соперников прошли еще в прошлом веке — в последний раз они пересекались в товарищеском поединке в 2006-м. Тогда «Крестоносцы» выиграли (3:1).

Прогноз и ставка на матч Шотландия — Швейцария

Соперники способны выдать результативную разборку. В пяти из семи официальных матчей британцев влетело три гола и более. Шотландия демонстрирует стабильность и не проиграла в 11 из последних 13 столкновений — на этом отрезке добыты восемь побед и три ничьи. При этом в семи из девяти выступлений они забивали минимум дважды.

Швейцария тоже хороша у чужих ворот: в восьми из 11 официальных матчей оформили два мяча или больше. Оба соперника отличались в шести из семи предыдущих поединков «Крестоносцев» на чемпионате Европы, а швейцарцы не уступили в основное время в 10 из 11 последних встреч на этом турнире.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.37.